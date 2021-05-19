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أوامر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتسريع العمليات على قطاع غزة

07:17 م الأربعاء 19 مايو 2021
أوامر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتسريع العمليات على قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

وكالات

أمر وزير الدفاع بدولة الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، مساء الأربعاء، قوات الاحتلال بتسريع عمليات جيشه ضد الأهداف في قطاع غزة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في وقت سابق من اليوم بأن الهدف من العملية التي تشنها إسرائيل حاليا على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هو "إطالة أمد الهدوء الذي يمكن أن تحققه إسرائيل ضد هذا العدو"، مشيرًا إلى أنه يمكن شن غزو كامل على القطاع.

وقال نتنياهو، في إفادة أمام نحو 70 دبلوماسيا أجنبيا، في تل أبيب: "نحاول إضعاف قدراتهم، قدراتهم الإرهابية، وإضعاف إرادتهم".

ولم يستبعد نتنياهو الغزو العسكري الإسرائيلي الكامل لغزة، موضحًا: "هناك طريقتان فقط للتعامل معهم: يمكنك إخضاعهم - وهذا دائما احتمال قائم- أو يمكنك ردعهم. ونحن منخرطون حاليا في ردع قوي. ولكن يجب أن أقول، إننا لا نستبعد أي شيء".

بيني جانتس الاحتلال الاسرائيلي قصف غزة القدس وزير الدفاع الاسرائيلي

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