السفير الأمريكي بالقاهرة: مصر شريك استراتيجي بالغ الأهمية

مصر - (أ ش أ)

قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين "مصر شريك استراتيجي بالغ الأهمية لنا، كما أننا ثاني أكبر شريك تجاري لمصر. وقد سعدت بهذه الفرصة التي أتيحت لي للتعرّف على المزيد عن العمل الرائع الذي يقوم به شركاؤنا المصريون في الدلتا في الوقت الذي نتوسّع فيه في علاقاتنا التجارية والثقافية والتعليمية القائمة".

جاء ذلك خلال زيارة السفير الأمريكي لمحافظة الإسكندرية ولقائه مع المحافظ محمد الشريف للتأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، حيث عملت الولايات المتحدة على مدى عقود مع مصر لدعم خلق فرص العمل وحماية البيئة والحصول على المياه النظيفة.

وذكر بيان اليوم الأربعاء، أن السفير الأمريكي التقى مع بطريرك البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني.

كما زار السفير الأمريكي مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافى وكاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية ومركز الحرية للإبداع، بالإضافة إلى زيارته لمصنعين في المنطقة الصناعية المؤهلة وهما Alex Apparels و Galina Agrofreeze.

كما افتتح السفير كوهين الركن الأمريكي بالإسكندرية الذي سيستضيف آلاف المصريين في منشأة حديثة مخصصة للبرامج الثقافية والتعليمية.