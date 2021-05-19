مسؤول أمريكي: هجمات طالبان على القوات الأفغانية زادت بنسبة 37٪ في 2021

أفغانستان - (أ ش أ)

قال مكتب المُفتش العام الأمريكي اليوم الأربعاء، إن هجمات حركة طالبان على القوات الحكومية الأفغانية ازدادت رغم جهود السلام مشيرا إلى أن العنف تصاعد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن تقرير جديد صادر عن المفتش العام الأمريكي أن طالبان زادت هجماتها بنحو 37 في المائة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2020.

وقال التقرير إنه من المحتمل أن تكون طالبان مستعدة لشن هجمات واسعة النطاق على عواصم الأقاليم ومن المرجح أن تستعد لشن هجمات معقدة على منشآت قوات الأمن الوطنية الأفغانية وإضعاف قدرات الحكومة الأفغانية.

وتشير بيانات مهمة الدعم الحازم إلى أن الهجمات الإرهابية بلغت ذروتها في الربع الأخير من عام 2020 عند 12838 هجومًا، من ضمنها 4367 هجومًا "مؤثرًا" أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح.

وأشار التقرير إلى أن القاعدة اعتمدت على طالبان في الحماية، وهو مؤشر واضح على عدم قطع طالبان علاقاتها مع الإرهاب العالمي رغم الوعد الذي قدمته للولايات المتحدة.

وذكر التقرير أنه رغم العنف المحتدم لم ينجز مقاتلو طالبان أي شيء ذي قيمة استراتيجية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون يمثلون مقاولين دفاعيين إن مليارات الدولارات المخصصة لمساعدة ودعم أفغانستان من خلال الوكالات الحكومية الأمريكية معرضة للخطر جراء عملية الانسحاب.