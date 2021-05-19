نتنياهو يثمن الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال



وكالات

عبر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره العميق لدعم عدد من الحكومات لبلاده، مثنمًا الدعم الأمريكي لمواصلة العملية العسكرية ولدفاع دولته عن حقوقها المزعومة.

وكتب نتنياهو عبر توتير: "عبرت عن تقديري العميق لدعم هذه الحكومات وأثمن خصوصًا دعم الرئيس الأمريكي صديقنا جو بايدن، لحقنا في الدفاع عن نفسنا. إنني مصرّ على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان لكم, أيها المواطنون الإسرائيليون".

وواصل نتنياهو تغريداته، قائلاً: "وصلت للتو من غرفة العمليات الحربية الرئيسية التابعة لجيش الاحتلال وأخذت انطباعًا شديدًا للغاية عما يجري هناك"، مضيفًا أن "كل يوم نضرب المزيد من القدرات التي تتمتع بها الفصائل الفلسطينية، ونحبط المزيد من قادتها الكبار ونسقط المزيد من أبراجهم ونضرب المزيد من مخازن الأسلحة، وهذا حق إسرائيل الطبيعي".