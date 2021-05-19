المسبار الصيني ينقل أولى صوره بعد هبوط ناجح على المريخ

بكين - (د ب أ)

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الأربعاء صورتين ومقطعي فيديو من التقاط مسبار المريخ الصيني (تيانون-1) أثناء وبعد أول هبوط للبلاد على المريخ .

وفي 15 مايو، هبطت مركبة الهبوط، التي تحمل مركبة طوافة لمهمة (تيانون-1)، في الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيتيا، النصف الشمالي للمريخ، ليصبح أول مسبار صيني يهبط على كوكب آخر غير الأرض، بحسب وكالة الصين الجديدة شينخوا.

وتم التقاط الصورة الأولى، وهي بالأبيض والأسود، بواسطة كاميرا خاصة لتجنب العوائق، وهي مثبتة أمام الطوافة، وتظهر التضاريس الخاصة بالاتجاه الأمامي للمركبة الطوافة بوضوح في الصورة، ويظهر أفق المريخ منحنيا بسبب العدسة واسعة الزوايا.

وتم التقاط الصورة الثانية، وهي ملونة، بواسطة كاميرا الملاحة المثبتة في الجزء الخلفي من المركبة الطوافة. وتظهر التربة والصخور الحمراء على سطح المريخ بوضوح في الصورة.

كما أرسل المسبار مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة على المركبة المدارية، يوضح كيف انفصلت مركبة الهبوط والمركبة الطوافة عن المركبة المدارية في أثناء عملية الهبوط.

وإثر عملية الهبوط التي تمت على سطح المريخ يوم السبت، تصبح الصين ثاني دولة تهبط بنجاح على جار الأرض.