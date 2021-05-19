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بينهم 64 طفلاً.. الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان في غزة لـ227 شهيدًا

05:31 م الأربعاء 19 مايو 2021
بينهم 64 طفلاً.. الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان في غزة لـ227 شهيدًا

قصف غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 227 شهيدًا بينهم 64 طفلًا، و1620 مصابًا.

وكشف توثيق حقوقي، اليوم الأربعاء، عن أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 525 منشأة اقتصادية في هجماته الجوية وبنيران المدفعية على قطاع غزة المتواصلة لليوم العاشر على التوالي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن هجمات إسرائيل على القطاع تتجاوز ٢٤٣ مليون دولار.

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