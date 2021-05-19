تركي آل الشيخ يعلّق على أزمة شربل.. وفنانو لبنان: محبتك تعني الكثير
كتبت – إيمان محمود:
أشاد فنانو لبنان بتعليق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه عن "أهل البدو". وكان آل الشيخ أعرب عن فخره كونه بدويًا، قائلاً "افتخر أنى بدوي وافتخر أنى راعي غنم"، ودعا للبنان مثنيا على شعبه.
اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ...وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه ... الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام ...!🤷🏻♂️— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2021
ولقت كلمات رواجًا وانتشارًا واسعًا بين الأوساط الفنية اللبنانية، إذ أعرب عدد من الفنانين في رد على تغريدته عن دعمهم لأهل الخليج وتبرؤهم من تصريحات وزير خارجية بلادهم.
وردّ اللبناني زياد حمزة مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي لمجموعة "mbc"، على التغريدة قائلاً: "الغالي ابو ناصر، ما دام في محبين كتار للبنان وعلى راسهم المملكة العربية السعودية (قول وفعل)وانت مواطن ومسؤول فيها، بإذن الله لبنان بيتعافى".
الغالي ابو ناصر، ما دام في محبين كتار للبنان وعلى راسهم المملكة العربية السعودية (قول وفعل)وانت مواطن ومسؤول فيها، باذن الله لبنان بيتعافى🙏🇸🇦🇱🇧 https://t.co/Y49MuTI3PN— Ziad Hamza (@zihamze) May 18, 2021
فيما قال الفنان راغب علامة "اي والله يا اخي ابو ناصر. الله يعين الشعب اللبناني، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم".
اي والله يا اخي ابو ناصر. الله يعين الشعب اللبناني ، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم. https://t.co/DDIPyewU0d— RaghebAlama (@raghebalama) May 18, 2021
كما كتب الفنان اللبناني فارس كرم: "محبتك الصادقة للبنان ولشعبه بتعني الكتير... معالي المستشار لبنان الحقيقي مخطوف... الله يكون بعون هالشعب الطيب اللي طول عمره بيتعبركم سنده".
محبتك الصادقة للبنان ولشعبه بتعني الكتير... معالي المستشار لبنان الحقيقي مخطوف... الله يكون بعون هالشعب الطيب اللي طول عمره بيتعبركم سنده 🇸🇦❤️🇱🇧 @Turki_alalshikh— Fares Karam (@fareskaram) May 18, 2021
F.K https://t.co/uCD6TTgUf7
أما الفنانة نجوى كرم فردّت على تركي آل الشيخ قائلة: "ربّنا يكتّر من أمتالك.. انشالله ما بينحرم لبنان من صحوة هالضمير..اللي بيفكّر متل حضرتك بتكون إنسانيّتو.. مبنيّة على صخر مش على رمل".
ربّنا يكتّر من أمتالك🙏🏼— Najwa Karam (@najwakaram) May 18, 2021
انشالله ما بينحرم لبنان من صحوة هالضمير 🙏🏼
اللي بيفكّر متل حضرتك بتكون إنسانيّتو
مبنيّة على صخر مش على رمل 🌺🌺@Turki_alalshikh https://t.co/633uxzj3D1
كما قال الفنان زياد برجي: "كل الاحترام والتقدير لدول الخليج التي اجتهدت وتعبت وعملت على تطوير بلادها وسعت الى تقديم ما هو أفضل لشعبها، من خدمات وامن واستقرار، هذا ما فشلنا نحن في تحقيقه. نخجل لوجود مسؤولين مبتدئين في لبنان".
واعتذر برجي للشعب الخليجي قائلاً: "سامحونا واعذرونا إخواننا العرب في كلّ الخليج العربي فبيننا جهّال كثر!".
كل الاحترام والتقدير لدول الخليج التي اجتهدت وتعبت وعملت على تطوير بلادها وسعت الى تقديم ما هو أفضل لشعبها، من خدمات وامن واستقرار، هذا ما فشلنا نحن في تحقيقه.نخجل لوجود مسؤولين مبتدئين في #لبنان— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) May 18, 2021
سامحونا واعذرونا إخواننا العرب في كلّ #الخليج_العربي فبيننا جهّال كثر!#بدوي_وأفتخر
أما الفنانة ميريام فارس فشكرت تركي آل الشيخ على تغريدته، وكتبت: "شكرا لأنه بعد في ناس متل أفضالكم بفرقوا الشعب اللبناني عن مسؤوليه الغير مسؤولين، يللي ما كفاهم هجرة الشباب اللبناني من وراء حكمهم الفاسد، بدن يلحقوهم عبلاد الإغتراب ليقطعوا بأرزاقهم، رأفةً بهالشعب الصامد رغم كل الظروف.. ارحمونا".
شكرا لأنه بعد في ناس متل أفضالكم بفرقوا الشعب اللبناني عن مسؤوليه الغير مسؤولين، يللي ما كفاهم هجرة الشباب اللبناني من وراء حكمهم الفاسد، بدن يلحقوهم عبلاد الإغتراب ليقطعوا بأرزاقهم، رأفةً بهالشعب الصامد رغم كل الظروف.. ارحمونا https://t.co/jNM8wvZoqO— Myriam Fares (@myriamfares) May 18, 2021
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