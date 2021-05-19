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تركي آل الشيخ يعلّق على أزمة شربل.. وفنانو لبنان: محبتك تعني الكثير

05:12 م الأربعاء 19 مايو 2021
تركي آل الشيخ يعلّق على أزمة شربل.. وفنانو لبنان: محبتك تعني الكثير

المستشار تركي آل الشيخ

كتبت – إيمان محمود:

أشاد فنانو لبنان بتعليق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه عن "أهل البدو". وكان آل الشيخ أعرب عن فخره كونه بدويًا، قائلاً "افتخر أنى بدوي وافتخر أنى راعي غنم"، ودعا للبنان مثنيا على شعبه.

ولقت كلمات رواجًا وانتشارًا واسعًا بين الأوساط الفنية اللبنانية، إذ أعرب عدد من الفنانين في رد على تغريدته عن دعمهم لأهل الخليج وتبرؤهم من تصريحات وزير خارجية بلادهم.

وردّ اللبناني زياد حمزة مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي لمجموعة "mbc"، على التغريدة قائلاً: "الغالي ابو ناصر، ما دام في محبين كتار للبنان وعلى راسهم المملكة العربية السعودية (قول وفعل)وانت مواطن ومسؤول فيها، بإذن الله لبنان بيتعافى".

فيما قال الفنان راغب علامة "اي والله يا اخي ابو ناصر. الله يعين الشعب اللبناني، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم".

كما كتب الفنان اللبناني فارس كرم: "محبتك الصادقة للبنان ولشعبه بتعني الكتير... معالي المستشار لبنان الحقيقي مخطوف... الله يكون بعون هالشعب الطيب اللي طول عمره بيتعبركم سنده".

أما الفنانة نجوى كرم فردّت على تركي آل الشيخ قائلة: "ربّنا يكتّر من أمتالك.. انشالله ما بينحرم لبنان من صحوة هالضمير..اللي بيفكّر متل حضرتك بتكون إنسانيّتو.. مبنيّة على صخر مش على رمل".

كما قال الفنان زياد برجي: "كل الاحترام والتقدير لدول الخليج التي اجتهدت وتعبت وعملت على تطوير بلادها وسعت الى تقديم ما هو أفضل لشعبها، من خدمات وامن واستقرار، هذا ما فشلنا نحن في تحقيقه. نخجل لوجود مسؤولين مبتدئين في لبنان".

واعتذر برجي للشعب الخليجي قائلاً: "سامحونا واعذرونا إخواننا العرب في كلّ الخليج العربي فبيننا جهّال كثر!".

أما الفنانة ميريام فارس فشكرت تركي آل الشيخ على تغريدته، وكتبت: "شكرا لأنه بعد في ناس متل أفضالكم بفرقوا الشعب اللبناني عن مسؤوليه الغير مسؤولين، يللي ما كفاهم هجرة الشباب اللبناني من وراء حكمهم الفاسد، بدن يلحقوهم عبلاد الإغتراب ليقطعوا بأرزاقهم، رأفةً بهالشعب الصامد رغم كل الظروف.. ارحمونا".

تركي آل الشيخ لبنان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه هيئة الترفيه السعودية

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