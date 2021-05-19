جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل
مصراوي:
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه دولة الاحتلال.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر".
وأضاف: "ردًا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية".
#عاجل إطلاق 4 صواريخ من داخل #لبنان باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2021
ردًا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية. يتبع pic.twitter.com/nC2SdyernT
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان