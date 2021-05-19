جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل

مصراوي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه دولة الاحتلال.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر".

وأضاف: "ردًا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية".