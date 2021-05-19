Masrawy logo white

جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل

03:51 م الأربعاء 19 مايو 2021
جيش الاحتلال: إطلاق 4 صواريخ من لبنان على إسرائيل

إطلاق صواريخ - صورة ارشيفية

مصراوي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه دولة الاحتلال.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر".

وأضاف: "ردًا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية".

إطلاق صواريخ الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل لبنان إطلاق صواريخ من لبنان

الخبر التالى:

"أسف وتضامن".. السفير السعودي يستقبل وفودًا لبنانية في "قعدة بدوية"- صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الموجة الرابعة لكورونا.. متى تشهدها مصر وما أبرز توقعاتها؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا