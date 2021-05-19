الجمعة.. البرلمان اللبناني يناقش رسالة "عون" حول الأزمة الحكومية

بيروت - أ ش أ

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس ظهر بعد غد الجمعة، لتلاوة ومناقشة الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البرلمان حول أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة منذ نحو 7 أشهر.

وكان الرئيس اللبناني قد بعث أمس برسالة إلى المجلس النيابي قال إنها "تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".

ويوجب الدستور والقواعد القانونية والإجرائية على رئيس البرلمان أن يدعو لانعقاد جلسة نيابية عامة في غضون 3 أيام لمناقشة الرسائل التي يوجهها رئيس الجمهورية، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرارات المناسبة.

وحمّل الرئيس اللبناني ميشال عون في رسالته إلى البرلمان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري المسئولية عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن التداعيات السلبية لتأخر تأليف الحكومة لم تعد تقتصر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإنما انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدمي، وحالت دون معالجة الملفات الحساسة في ظل أزمات موروثة ومتفاقمة.

وأضاف عون: "لا يجوز أن يتم أسر عملية التأليف الحكومي إلى أفق زمني غير محدد فتؤبد حالة تصريف الأعمال، لا سيما وأن الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة، فضلا عن أن تأليف الحكومة هو عمل دستوري وجوبي وليس من قبيل الترف".

وتابع قائلا: "أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع المؤسسات المالية الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ لبنان، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية ، متجاهلا كل مهلة معقولة للتأليف".