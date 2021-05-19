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التحقيق مع ضابطة في شرطة لندن هتفت "فلسطين حرة" في مظاهرة

10:43 ص الأربعاء 19 مايو 2021
التحقيق مع ضابطة في شرطة لندن هتفت "فلسطين حرة" في مظاهرة

(بي بي سي):

يجري التحقيق مع ضابطة في شرطة العاصمة البريطانية، بعد تصويرها وهي تعانق أحد المتظاهرين في مسيرة وتهتف "فلسطين حرة".

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا الضابطة، وهي تحمل وردة بيضاء وترفع ذراعها في دعم واضح للمتظاهرين.

وشارك الآلاف في المسيرة في وسط لندن السبت.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم إبلاغ إدارة المعايير المهنية.

وفي بيان، قال متحدث باسم شرطة العاصمة "نتوقع أن يتفاعل الضباط مع الأحداث، لكن يجب أن يظلوا محايدين".

وأضاف "يعرف الضباط أنه لا ينبغي لهم المشاركة بنشاط أو تبني مناصب سياسية، وهذا واضح في تدريبهم وفي القسم الذي يؤديه جميع ضباط الشرطة. وهذا أمر حيوي لضمان ثقة الجمهور في ضباطنا".

وقالت شرطة العاصمة إن الملابسات الكاملة لما حدث سيتم التحقيق فيها لتحديد الإجراء المناسب.

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