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الآلاف يتظاهرون وسط مدينة مسيساجا الكندية دعمًا لفلسطين

07:49 ص الأربعاء 19 مايو 2021
الآلاف يتظاهرون وسط مدينة مسيساجا الكندية دعمًا لفلسطين

أرشيفية

مسيساجا - أ ش أ:

تجمع آلاف المتظاهرين، مساء الثلاثاء، في ساحة الاحتفالات بوسط مدينة مسيساجا الكندية، دعمًا لفلسطين وتنديدًا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات "فلسطين حرة حرة" و"فلسطين لن تموت"، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالهجمات على المدنيين والأطفال.
وشارك في المظاهرة، التي دعا لها "بيت فلسطين"، العديد من المهاجرين العرب من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى عائلات بأكملها.

وقامت الشرطة الكندية بإغلاق عدد من الطرق وتحويل المسارات بعد التواجد الكبير للمتظاهرين وسط مدينة مسيساجا، ذات التواجد العربي الأكبر في أمريكا الشمالية.

كما فرضت الشرطة غرامات على عدد من المتظاهرين، بما في ذلك بعض الذين لم يلتزموا بالقواعد فيما يتعلق بالتجمعات في الهواء الطلق.

وتشهد العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدًا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.​

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مسيساجا فلسطين كندا قطاع غزة

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