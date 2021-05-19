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الولايات المتحدة تهاجم أردوغان وتصف تصريحاته بـ"المعادية للسامية"

07:47 ص الأربعاء 19 مايو 2021
الولايات المتحدة تهاجم أردوغان وتصف تصريحاته بـ"المعادية للسامية"

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب ما وصفته بـ"التصريحات المعادية للسامية" التي أدلى بها أثناء انتقاده لإدارة الرئيس جو بايدن، بسبب "دعمها" لإسرائيل في صراعها مع حركة حماس.

قال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة، في بيان مساء الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة التعليقات الأخيرة المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس التركي فيما يتعلق بالشعب اليهودي وتعتبرها مستهجنة"، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يذكر البيان تصريحات محددة، لكن أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الإثنين، ندد بإسرائيل وحلفائها على خلفية العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي.
وقال إن النمسا، في دعمها لإسرائيل، كانت تحاول التكفير عن الهولوكوست من خلال "جعل المسلمين يدفعون الثمن" مقابل ذلك.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء، وصف أردوغان الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس بالـ "مجزرة" ووصف إسرائيل بأنها دولة "إرهابية".

وسبق له مقارنة حملات إسرائيل في غزة بالفظائع النازية ضد اليهود. ​

وزارة الخارجية الأمريكية أردوغان جو بايدن إسرائيل

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