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معهد "سيروم" الهندي يعلن وقف تصدير لقاح كورونا حتى نهاية العام الجاري

02:29 ص الأربعاء 19 مايو 2021
معهد "سيروم" الهندي يعلن وقف تصدير لقاح كورونا حتى نهاية العام الجاري

لقاح كورونا

جنيف - (د ب أ):

ذكر معهد سيروم الهندي للأمصال "إس آي آي" أنه سيتم وقف التسليم المخطط له لجرعات لقاح فيروس كورونا إلى البلدان الأكثر فقرًا لعدة أشهر.

وينتج المعهد، الذي يعد واحدًا من أكبر الجهات المصنعة للقاحات والأمصال، ومقره مدينة بونا، اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية وشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية تحت مسمى "كوفيشيلد".

وذكر المعهد، الثلاثاء، أنه من المأمول استئناف الصادرات بنهاية العام، مشيرًا إلى أن موجة الإصابات الضخمة بالفيروس في الهند هي السبب فى التأخير.

والهند هي ثاني أسوأ بلد مصاب في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس 25 مليون حالة.

ويعتبر هذا التأخير صفعة لمبادرة "كوفاكس"، التي كانت تتوقع في الأصل أن توفر 110 ملايين جرعة من اللقاح الذي ينتجه المعهد إلى الدول الأكثر فقرًا بحلول مايو.​

لقاح كورونا معهد سيروم فيروس كورونا الهند

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