ولايات أمريكية تعلن "صفر وفيات" بكورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت ولاية تكساس الأمريكية عدم تسجيلها أي وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ شهر مارس 2020.

كما أبلغت كل من أريزونا ومينيسوتا وماساتشوستس مؤخرًا عن عدم تسجيلها هي الأخرى أي وفيات من كورونا لأول مرة منذ شهور، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، انخفضت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرها إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 14 شهرًا.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة في أدنى مستوى له منذ مارس 2020، عندما انتشر الوباء في البلاد.

وبلغ المعدل اليومي للوفيات خلال الأسبوع الماضي 546 حالة، بحسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويتزامن ذلك مع تأكيد مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أندي سلافيت أن اللقاحات ضد /كوفيد-19/ سمحت بحدوث تراجع هائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وأضاف سلافيت في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الثلاثاء/، أنه لأول مرة منذ بدء الوباء انخفضت الإصابات في جميع الولايات الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده بصدد الانتصار في الحرب على الفيروس.

وأشار سلافيت إلى أن اللقاحات متوافرة في أكثر من 80 ألف موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يشار إلى أن 47,5 في المائة من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات كورونا الثلاثة المرخص لها في البلاد.