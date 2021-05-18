Masrawy logo white

موريتانيا تدعو دول المغرب العربي للاجتماع لاتخاذ موقف موحد بشأن فلسطين

11:39 م الثلاثاء 18 مايو 2021
موريتانيا تدعو دول المغرب العربي للاجتماع لاتخاذ موقف موحد بشأن فلسطين

موريتانيا

نواكشوط - (دب أ)

دعت موريتانيا دول اتحاد المغرب العربي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لاتخاذ موقف موحد مما يجري في فلسطين .

ودعت موريتانيا في بيان لوزارة خارجيتها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء نظيراتها في اتحاد المغرب العربي إلى عقد اجتماع تشاوري على مستوى وزراء الخارجية لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان "ضرورة إسهام كل من موقعه في حماية فلسطين مقدسات وشعب وأرض".

ودعا البيان إلى عقد اجتماع افتراضي لاتحاد المغرب العربي على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الخميس للتشاور وتنسيق الجهود المغاربية "لمؤازرة الشعب الفلسطيني بما من شأنه أن يكفل الحماية لأرضه وأرواحه وممتلكاته، ويمهد السبيل لحل عادل دائم ينهي معاناته طبقا لما يقضي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام العربية".

وأشار البيان إلى أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد منذ أيام تناميًا غير مسبوق للتنكيل بالمدنيين البرآء في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين قسرًا لصالح الاستيطان، وتسخير آلة الحرب الإسرائيلية، جوا وبرا وبحرا، لتقتيل النساء والأطفال والشيوخ".

وتابع أن الأراضي الفلسطينية تشهد "تدمير مرافق الحياة في القطاع المنهك بسنوات خانقة من الحصار، في صمت دولي رهيب عن تنصل الاحتلال الإسرائيلي من واجباتها كسلطة احتلال وانتهاكها السافر لمقتضيات القانون الدولي وللقرارات الأممية".

موريتانيا المغرب العربي فلسطين القدس قطاع غزة

الخبر التالى:

في سابقة من نوعها.. رحلة للخطوط الجوية الفرنسية تعمل بزيت الطهي تتجه إلى كندا

كورونا.. لحظة بلحظة

1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا