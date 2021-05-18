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الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه رسالة احتجاج

11:36 م الثلاثاء 18 مايو 2021
الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه رسالة احتجاج

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - ( د ب أ )

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "استنكارها واستهجانها الشديدين" لما ورد خلال المقابلة التلفزيونية مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة من "إساءات بالغة" تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري استدعى مساء اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية هادي هاشم حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك "الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية".

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير اللبناني لدى الامارات و سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات.

كما استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وأبلغته رفضها واستنكارها لإساءات صدرت من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وخلال مقابلة تليفزيونية، ألمح الوزير اللبناني إلى مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".

الخارجية الكويتية لبنان داعش دول الخليج شربل وهبة

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