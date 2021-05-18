فرنسا ومصر والأردن: تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة

وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان مساء الثلاثاء بعد محادثات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله عبر الفيديو، وافقت الدول الثلاث بشكل عام على أنه لا بد من وقف إطلاق النار وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحث هذا الموضوع، والمطالبة بتصويت على قرار بشأنه، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

واتفقت الدول الثلاث على تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

وأكدت فرنسا الثلاثاء إجراء محادثات مشتركة مع مصر والأردن من أجل التوسط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف "تحقيق وقف إطلاق النار وتجنب توسيع دائرة النزاع".