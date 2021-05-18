Masrawy logo white

فرنسا ومصر والأردن: تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة

11:33 م الثلاثاء 18 مايو 2021
فرنسا ومصر والأردن: تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة

ماكرون والملك عبدالله والرئيس السيسي

وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" في بيان مساء الثلاثاء بعد محادثات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله عبر الفيديو، وافقت الدول الثلاث بشكل عام على أنه لا بد من وقف إطلاق النار وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحث هذا الموضوع، والمطالبة بتصويت على قرار بشأنه، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

واتفقت الدول الثلاث على تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

وأكدت فرنسا الثلاثاء إجراء محادثات مشتركة مع مصر والأردن من أجل التوسط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف "تحقيق وقف إطلاق النار وتجنب توسيع دائرة النزاع".

قصر الإليزيه مبادرة غزة المدنيين مصر الأردن فرنسا ماكرون الرئيس السيسي الملك عبدالله

الخبر التالى:

الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه رسالة احتجاج

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا