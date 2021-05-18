مخابرات الاحتلال الإسرائيلي: هنية والسنوار على قائمة الاستهداف

وكالات

أعلن وزير مخابرات الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الثلاثاء أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، على قائمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال أعلن في ١٦ مايو الجاري، أن محمد ضيف القائد العام لكتائب "القسام" ويحيى السنوار قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، على قائمة الاستهداف للجيش الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم أنه قصف ١٢ منزلاً لقيادات في حماس بقطاع غزة، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

يشار إلى أن إسماعيل هنية يعيش حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.