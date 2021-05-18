وزير بريطاني: لا تسافروا إلى الخارج هذا العام

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال الوزير بوزارة الصحة البريطانية لورد بيثيل، اليوم الثلاثاء، إن السفر "خطير" و "ليس لهذا العام"، ليخلق المزيد من الارتباك بشأن موقف الحكومة من السفر إلى الخارج العام الحالي.

تأتي تعليقات الوزير بوزارة الصحة في أعقاب رفع الحظر المفروض على السفر الدولي غير الضروري يوم الاثنين الماضي لتخفيف قيود الإغلاق، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وفقًا لنظام السفر الجديد في المملكة المتحدة يمكن للناس الآن الذهاب في إجازة خارجية إلى عدد محدود من وجهات القائمة الخضراء دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم.

لكن اللورد بيثيل أشار اليوم إلى أنه لا ينبغي أن يسافر الناس إلى الخارج على الإطلاق هذا العام، مشددًا على أن "السفر خطير" بسبب الصعوبات المتعلقة بالفصل أثناء الرحلة، بما في ذلك في المطارات.

وأدلى بتصريحاته وسط قلق مستمر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند والذي يعد شديد العدوى في أجزاء من إنجلترا التي تنتشر فيها الجالية البريطانية من أصول هندية.

في حديثه في البرلمان البريطاني في وستمنستر، قال اللورد بيثيل: "السفر أمر خطير، هذا ليس خبرا لنا أو للأشخاص الذين يستقلون تلك الطائرات في المقام الأول، فنحن نسأل الناس، خاصة مع دخول فصل الصيف، السفر ليس لهذا العام ويرجى البقاء في البلاد".

كانت الرسالة مختلفة تمامًا عن الرسالة التي أرسلها الوزير بالحكومة البريطانية جورج أوستيس صباح اليوم.

حيث قال أوستيس ردا على سؤال حول سبب مغادرة أكثر من 150 طائرة لوجهات خارجية، يوم الاثنين، لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4: "لا نريد إيقاف السفر تمامًا والسبب، كما أوضح وزير الصحة مات هانكوك حيث ستكون هناك أسباب تجعل الناس يشعرون بالحاجة إلى السفر إما لزيارة العائلة أو زيارة الأصدقاء بالفعل".

لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر لاحقًا من أن الناس يجب ألا يذهبوا لقضاء عطلة في بلدان خارج القائمة المراجعة صحياً.

وقال رئيس الوزراء إنه "من المهم جدًا أن يدرك الناس أن الأماكن المدرجة في القائمة لا ينبغي اعتبارها وجهات لقضاء العطلات".

وأنهى بيثيل قائلاً: "من الواضح أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص يصابون بالعدوى خلال السفر".