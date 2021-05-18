إصابات جراء إطلاق الاحتلال قنابل دخانية لتفريق متظاهرين لبنانيين تسلقوا الجدار الفاصل
وكالات
قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية لتفريق متظاهرين تسلقوا الجدار الفاصل بين البلدين.
ويتجمّع العشرات يوميًا عند الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا بالتصعيد الدامي في قطاع غزة.
وتكرّر لمرتين منذ الخميس الماضي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
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