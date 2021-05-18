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مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: إصدار إعلانًا من مجلس الأمن لن يساهم في خفض العنف

09:21 م الثلاثاء 18 مايو 2021
مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: إصدار إعلانًا من مجلس الأمن لن يساهم في خفض العنف

السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير

وكالات

أكدت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ورأت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن إصدار مجلس الأمن إعلانًا لن يساعد على خفض التصعيد، لافتة إلى أن بلادها تركز على المساعي الدبلوماسية لإنهاء العنف.

ورفضت الولايات المتحدة الاثنين، للمرة الثالثة في سبعة أيام، أن يتبنى مجلس الامن الدولي بيانًا حول النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين يدعو إلى "وقف اعمال العنف" و"حماية المدنيين وخصوصًا الأطفال".

الأمم المتحدة جو بايدن الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن القدس قطاع غزة

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