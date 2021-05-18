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‏"ما بدي أموت".. طفلة فلسطينية تبكي خوفًا من قصف الاحتلال (فيديو)

08:12 م الثلاثاء 18 مايو 2021
‏"ما بدي أموت".. طفلة فلسطينية تبكي خوفًا من قصف الاحتلال (فيديو)

طفلة فلسطينية تبكي خوفا من القصف الاسرائيلي

وكالات

‏"ماما ما بدي أموت خايفة تنهد الدار.. ليه أموت مثل الأطفال؟" بتلك الكلمات التي صاحبها دموعًا منهمرة عبرت طفلة فلسطينية عن خوفها من استمرار قصف العدوان الإسرائيلي لقطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، في حرب أعنف من حرب 2014.

يظهر مقطع فيديو بكاء طفلة فلسطينية على فراشها خوفًا من القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، فيما تحاول الأم طمأنة ابنتها.

وتقول الطفلة وهي تبكي لأمها: "خايفة تنهد الدار واحنا نموت كلنا" وتحاول الأم تقويتها بتذكيرها أنها قالت سابقًا إنها لا تخاف شيء وأنها لن تموت مثل أطفال غزة الذين راحوا ضحية العدوان الغاشم.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرة إلى أن الغارات تسببت في استشهاد 213 شخصًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسن، فضلًا عن 1442 إصابة في قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية استشهد 23 فلسطينيًا، فيما استشهد شخص واحد في القدس، كما استشهد شاب في مدينة البيرة بالقرب من رام الله.

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