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‏جيش الاحتلال الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من غزة هي الأكثر عددًا في تاريخنا

07:36 م الثلاثاء 18 مايو 2021
‏جيش الاحتلال الإسرائيلي: الصواريخ التي أطلقت من غزة هي الأكثر عددًا في تاريخنا

أرشيفية

وكالات

‏أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن نحو ٢٧٠ صاروخًا أطلقوا من قطاع غزة نحوه منذ الساعة السابعة صباح اليوم.

وقال جيش الاحتلال في بيان مساء الثلاثاء، إن الصواريخ التي أطلقت من غزة هي الأكثر عددًا في تاريخ إسرائيل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم التاسع على التوالي، موقعًا شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

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