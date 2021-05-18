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موسكو تدعو طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي لوقف فوري لإطلاق النار

07:04 م الثلاثاء 18 مايو 2021
موسكو تدعو طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي لوقف فوري لإطلاق النار

ميخائيل بوغدانوف

روسيا - (أ ش أ)

دعت روسيا، طرفي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي إلي الوقف الفوري لإطلاق النار .

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في تصريح أورته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن روسيا تبقى على اتصال دائم مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى اتصالاتها المستمرة مع أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) ومع شركاء موسكو في المنطقة العربية.

وتابع: "الاتصالات مستمرة لكن لا يوجد للأسف تقدم يذكر في تحقيق وقف إطلاق النار. إنه شيء لا بد من تنفيذه بلا إبطاء من كلا الطرفين. وبالطبع يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل على الوصول إلى اتفاق".

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ميخائيل بوغدانوف الشرق الأوسط الصراع الفلسطيني الاسرائيلي روسيا القدس قطاع غزة

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