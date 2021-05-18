مركز الإحصاء الإسرائيلي يتوقع انكماشًا اقتصاديا خلال الربع الأول من 2021

إسرائيل - (أ ش أ)

يتوقع مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل حدوث انكماش اقتصادى بنسبة لن تقل عن 5ر6 فى المائة خلال الربع الاول من العام الحالي بالمقارنة مع حالة الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الاول من العام 2020.

وجاء تقرير المؤشرات الاولية للأداء الاقتصادى لاسرائيل الصادر عن المكتب حول اداء الاقتصاد الاسرائيلى خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجارى صادما بسبب تناقضه مع تقديرات أولية صدرت عن مؤسسة (بلومبيرج) في ديسمبر الماضي تتوقع نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2ر3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام المنصرم.

وقالت دورية "ذي جلوبز" المتخصصة فى الشأن الاقتصادي والتي تصدر في تل ابيب إن التقديرات المتباينة ما بين توقعات النمو وتوقعات الانكماش للاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الاول من العام الحالي جاءت بمثابة صدمة للمحللين ممن كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد الاسرائيلى بصورة اكبر مما تتوقعه مؤسسة (بلومبيرج).

وجاءت تقديرات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بتوقع انكماش اقتصادي خلال الربع الأول من 2021 توازيا مع بيانات سابقة قدرت تراجع الناتج المحلى الكلي للاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5ر2 فى المائة خلال الربع الأول نتيجة تراجع معدلات استيراد السيارات في إسرائيل بسبب التغييرات الضريبية.

كذلك تراجع معدل الاستهلاك الفردي في إسرائيل خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2ر3 في المائة بالمقارنة بذات الفترة من العام 2020 وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء المركزى نتيجة تراجع مبيعات السيارات بنسبة 86 فى المائة خلاله مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.