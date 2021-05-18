بوتين يؤكد وقوف روسيا إلى جانب لبنان ودعمه

لبنان - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقوف بلاده إلى جانب لبنان والحرص على تقديم الدعم اللازم له اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فضلا عن الاستعداد للتعاون معه في مختلف المجالات.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الروسي إلى نظيره اللبناني ميشال عون، ونقلها سفير موسكو لدى بيروت ألكسندر روداكوف.

وقال السفير الروسي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بوتين عبّر عن دعم روسيا للبنان، وذلك ردا على الرسالة التي نقلها إليه مستشار الرئيس اللبناني للشئون الروسية أمل أبو زيد من الرئيس عون أثناء زيارته الأخيرة لموسكو، والتي تضمنت طلب لبنان مساعدة روسيا في توفير كمية من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في إطار دعم جهود وزارة الصحة اللبنانية في مكافحتها لجائحة كورونا.

وأضاف: "يتم حاليا ترتيب الإجراءات اللازمة مع الحكومة الروسية التي ستقدم المساعدة للبنان في هذا الإطار عندما يتم تجهيز العدد الكافي من اللقاحات".

وتابع قائلا: "أكدنا أيضا خلال اللقاء على الموقف الروسي المبدئي من الأوضاع في لبنان، والذي يدعو إلى ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وستكون روسيا بعد ذلك على استعداد للتعاون مع لبنان في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والصحة والتعليم وغيره".