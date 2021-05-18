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عباس يلقي غدًا كلمة بالبرلمان العربي بشأن فلسطين

05:12 م الثلاثاء 18 مايو 2021
عباس يلقي غدًا كلمة بالبرلمان العربي بشأن فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات:

يعقد البرلمان العربي برئاسة السيد عادل العسومي، جلسة طارئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدًا الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه الجلسة، وسيلقي كلمة يستعرض خلالها مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية وعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما سيشارك في الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث يلقي كلمة حول تلك التطورات وآليات مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وتبحث الجلسة الطارئة للبرلمان العربي الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على صعيد آخر، عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اليوم اجتماعها الطارئ ناقشت خلاله جدول أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي ومشروع القرار المزمع صدوره غدا.

البرلمان العربي محمود عباس أزمة فلسطين القدس قطاع غزة قصف غزة الاحتلال الاسرائيلي

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