البرلمان العربي: جهود حثيثة ليكون "النواب اليمني"الممثل الوحيد لشعبه بالاتحاد البرلماني الدولي

القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن البرلمان يبذل حالياً جهوداً حثيثة داخل الاتحاد البرلماني الدولي ليكون مجلس النواب اليمني الشرعي هو الممثل الوحيد للشعب اليمني بالاتحاد، موضحاً أن ثمار هذه الجهود ستظهر في القريب العاجل خلال الاجتماعات القادمة للاتحاد البرلماني الدولي.

وذكر البرلمان العربي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء خلال استقبال العسومي، اليوم، الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني في القاهرة حيث بحثا تطورات الأوضاع في اليمن.

وأكد العسومي - خلال اللقاء - محورية القضية اليمنية وأنها تأتي في مقدمة أولويات البرلمان العربي انطلاقا من دوره في دعم واستقرار ووحدة اليمن والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة ككل، وحرصه على التصدي للتدخلات الخارجية في شئونه الداخلية، خاصة التدخلات التي يقوم بها النظام الإيراني الذي يحاول تمزيق اليمن وخلخلة نسيجه الاجتماعي، من خلال دعمه المستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تحولت إلى أداة تخريب أمن واستقرار المنطقة بتنفيذها الأجندة الإيرانية.

وشدد على دعم البرلمان العربي للدور المحوري الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم وحدة واستقرار اليمن والتصدي لكافة التدخلات الخارجية.

وأكد العسومي أن القضية اليمنية حاضرة في كافة اللقاءات والمؤتمرات التي يشارك بها البرلمان العربي إقليمياً ودولياً.

من جانبه، تقدم رئيس مجلس الشورى اليمني بالشكر والتقدير للعسومي لكل ما يقوم به، من خلال رئاسته للبرلمان العربي، من جهود جهود حثيثة ومقدرة ومخلصة لدعم الشرعية في اليمن والعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكداً أن التدخلات الخارجية في اليمن غايتها ضرب استقرار ووحدة اليمن وهو ما يعمل عليه النظام الإيراني من خلال دعمه لميليشيا الحوثي ودعمها وتزويدها بالمال والسلاح، للاعتداء على دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية.

وقال إن اليمن يعول كثيراً على الدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضية اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.