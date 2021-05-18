أكثر من 50 مفقودا إثر غرق قارب مهاجرين أبحر من ليبيا
طرابلس - أ ش أ
ذكرت بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 شخصًا فقدوا، إثر غرق مركب يقل نحو تسعين مهاجرا غير شرعيين انطلق من السواحل الليبية.
وأضافت أنه وفقا للمعطيات الأولية، فإن حادث الغرق وقع قرب من حقل مسكار لاستخراج النفط قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية جنوب البلاد.
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