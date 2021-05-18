مقدونيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا.. وموسكو تدرس الرد

وكالات:

أعلنت السلطات في مقدونيا استدعاء السفير الروسي لديها وإخباره بأن أحد الدبلوماسيين الروس "شخص غير مرغوب فيه".

وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أمهلت السلطات المقدونية الدبلوماسي 7 أيام لمغادرة البلاد.

وأكدت السفارة الروسية لدى مقدونيا الشمالية، الثلاثاء، أن السلطات في سكوبيه طردت دبلوماسيًا روسيًا واحدًا، وأن الجانب الروسي يدرس الرد على هذه الخطوة.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد قيام السلطات في مقدونيا الشمالية بطرد دبلوماسي روسي واحد. الجانب الروسية يدرس خطوات الرد".

وكانت مقدونيا الشمالية ألغت، في وقت سابق، تأشيرات دخول الروس لمدة عام.