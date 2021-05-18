مقتل عاملين تايلانديين اثنين في قصف صاروخي من غزة على جنوب إسرائيل

غزة- (بي بي سي):

قتل عاملان تايلنديان وأصيب نحو 10 آخرين في قصف صاروخي شنته الفصائل الفلسطينية على منطقة عسقلان جنوبي إسرائيل.

ووقع الهجوم عند موقع معبر اريتز/ بيت حانون الحدودي بين إسرائيل والقطاع وهو ما تبعه قرار إسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم الذي كان قد سُمح بإعادة فتحه لفترة قصيرة للسماح بدخول معونات الإغاثة الأردنية إلى القطاع.