الرئيس الجزائري يعين رئيسا جديدا لهيئة وساطة الجمهورية

الجزائر - أ ش أ

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إبراهيم مراد، وسيطا جديدا للجمهورية، خلفا لكريم يونس الذي أنهيت مهامه.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء "وقع الرئيس عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن مهام وسيط الجمهورية كريم يونس، كما وقع الرئيس تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين إبراهيم مراد وسيطا للجمهورية".

يذكر أن هيئة وساطة الجمهورية بالجزائر يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهي هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الحكومة، وتأسست هذه الهيئة بالجزائر في مارس 1996 وألغيت في أغسطس 1999 مع تولي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للحكم، قبل أن يعيدها الرئيس تبون في فبراير 2020، حيث تولى رئاستها منذ ذلك الوقت كريم يونس الذي كان يشغل منصب منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.