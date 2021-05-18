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البرلمان العربي يرحب بمخرجات "مؤتمر دعم السودان" ويثمن مشاركة مصر

02:41 م الثلاثاء 18 مايو 2021
البرلمان العربي يرحب بمخرجات "مؤتمر دعم السودان" ويثمن مشاركة مصر

عادل بن عبدالرحمن العسومي

وكالات:

ثمّن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، المشاركة العربية في مؤتمر باريس لدعم السودان، وخاصة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنها تجسد التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء في السودان، وتعكس الدور الريادي والثقل الكبير لمصر في المنطقة العربية وعلى مستوى القارة الأفريقية.

كما أشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه السعودية والإمارات لمساعدة السودان والتخفيف من أعباء ديونه الخارجية.

وأضاف أن مشاركة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في المؤتمر، تأتي امتداداً للدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في مساعدة السودان على تجاوز صعوبات وتحديات المرحلة الانتقالية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بمواقف الدول المختلفة التي أعلنت عن إعفاء السودان من ديونه لديها، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم مخرجات ونتائج المؤتمر والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من كافة ديونه الخارجية.

ورحّب العسومي بالمخرجات البناءة والمثمرة للمؤتمر الذي مثله كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ومسؤولين سودانيين، ورعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان وحشد الدعم المالي والاقتصادي اللازم للنهوض باقتصاده وإعفائه من ديونه الخارجية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية المؤتمر الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إعادة تقديم السودان للمجتمع الدولي بشكل جديد، والتسويق للفرص الاستثمارية الكبيرة التي يمتلكها في العديد من المجالات، التي يمكن من خلالها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، وتيسير اندماجه في الاقتصاد العالمي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وجدد العسومي دعم ووقوف البرلمان العربي مع السودان لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية الداعمة للأمن والاستقرار خلال هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار العالم العربي ككل .

وأعرب العسومي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لفرنسا لاستضافتها هذا المؤتمر، الذي جاء في توقيت هام لدعم التنمية والاستقرار في جمهورية السودان، وتأكيد عودتها القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.

عادل بن عبدالرحمن العسومي البرلمان العربي مؤتمر دعم السودان السودان

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