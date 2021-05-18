بعد تقليل ساعات الدوام لـ نقص الرقائق.. دايملر: عودة الآلاف من العاملين للعمل بالدوام المعتاد

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت متحدثة باسم مجموعة دايملر الألمانية للسيارات أمس الاثنين، عودة آلاف من العاملين في مصنعي شركة مرسيدس (المملوكة للمجموعة) في راشتات وزيندلفينجن للعمل بنظام الدوام المعتاد وذلك فترة من عملهم بنظام ساعات العمل المخفضة.

وأوضحت المتحدثة أن هناك عاملين في مصنع راشتات لا يزالون يعملون بنظام الساعات المخفضة في بعض القطاعات لم يعد من بينها قسم الإنتاج.

كانت دايملر قلصت ساعات عمل آلاف العاملين مؤخرا في مصانعها في راشتات وزيندلفينجن وكذلك في بريمن بسبب نقص توريد مكونات إلكترونية مهمة، وقد عاد العمل بشكل عادي في مصنع بريمن منذ يوم الأربعاء الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دايملر.

ولم تعلن دايملر عن عدد العاملين الذين دخلوا في نظام العمل المخفض في الأسابيع الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن مصنع زيندلفينجن يعمل به نحو 35 ألف شخص فيما يعمل أكثر من 12 ألف شخص في مصنع بريمن ونحو 6 آلاف و500 شخص في مصنع راشتات.

وظهرت مشاكل في الإمدادات بالرقائق الإلكترونية على مستوى العالم أجبرت شركات السيارات منذ أسابيع على قطع حركة الإنتاج لديها.