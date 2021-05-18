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برلماني ليبي: اتفقنا مع السفير المصري على تسهيل حركة المواطنين والسلع والبضائع بين البلدين

02:03 م الثلاثاء 18 مايو 2021
برلماني ليبي: اتفقنا مع السفير المصري على تسهيل حركة المواطنين والسلع والبضائع بين البلدين

مجلس النواب الليبي

مصراتة - أ ش أ

أوضح عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية محمد الرعيض أن زيارة السفير المصري الجديد لدى ليبيا محمد سليم إلى مدينة مصراتة جاءت بدعوة رسمية من غرفة الصناعة والتجارة؛ للقاء مسؤولين في المدينة وزيارة عدة مشروعات بها، حيث جرى الاتفاق مع السفير المصري على تسهيل حركة المواطنين والسلع والبضائع بين البلدين.

وأضاف الرعيض - في تصريح نقله موقع (أخبار ليبيا) اليوم الثلاثاء- أنه جرى خلال الزيارة طرح ونقاش عدة ملفات من أهمها: تذليل العقبات وجميع السبل لتسهيل عودة العمالة بشكل منظم وتسهيل الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين، بالإضافة إلى الاتفاق مع السفير على إقامة معرض للمنتجات المصرية بمصراتة قريبًا.

وأضاف أنهم اتفقوا مع السفير المصري على متابعة كل الأمور والإجراءات التي تسهل حركة المواطنين والسلع والبضائع بين البلدين، وتابع "استمع السفير لعدة أطروحات والتقى مجموعة كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال في المدينة، ولمسنا في حديثه الجدية والإرادة السياسية لتنفيذ كل ما اتفقنا عليه أو اقترحناه".

هذا المحتوى من

مجلس النواب ليبيا السلع والبضائع غرفة التجارة والصناعة الليبية

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