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مصر تحذّر من تدخل بعض الأطراف الدولية والإقليمية في ليبيا

01:28 م الثلاثاء 18 مايو 2021
مصر تحذّر من تدخل بعض الأطراف الدولية والإقليمية في ليبيا

السفير حمدي سند لوزا

القاهرة - أ ش أ

أكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، استمرار مصر في تسخير كل إمكانياتها لدعم الأشقاء في ليبيا في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير حمدى لوزا، اليوم الثلاثاء، في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول الأوضاع في ليبيا.

ورحب نائب الوزير بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمصالحة الوطنية؛ بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

ونوّه بأهمية اضطلاع القارة الإفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة؛ بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا، منبها إلى خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية، دون استثناء.

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حمدي سند لوزا ليبيا مجلس السلم

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