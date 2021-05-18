روسيا تعلن عن "لقاح رابع" ضد كورونا سيُطرح قريبًا

وكالات:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن لقاحا رابعا ضد فيروس كورونا المستجد سيتم طرحه قريبا في روسيا.

وجاء تصريح بوتين خلال مراسم تسلمه أوراق الاعتماد لسفراء أجانب، فيما دعا الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الأخرى، إلى العمل بشكل جيد في مكافحة جائحة كورونا، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا منفتحة على الشراكة متبادلة المنفعة، كما أنها مستعدة للتعاون مع جميع البلدان على مبادئ المساواة وعدم التدخل.

ولدى روسيا ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: "سبوتنيك في" من مركز أبحاث جاماليا، وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد كوفيد 19، و"أبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".

وفي وقت سابق، كشفت وزارة التجارة والصناعة الروسية أن أسعار اللقاحات الثلاثة ضد كورونا متقاربة في روسيا.

ويبلغ سعر الجرعة الواحدة من "أبيفاك كورونا" 842 روبلا (نحو 11.5 دولار) فيما يبلغ سعر "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر "سبوتنيك في" 866,81 روبلًا.

وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية.