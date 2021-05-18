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حماس ترفض مقترحا قدمته قطر لاتفاق تهدئة مع إسرائيل لعدم تطرقه للقدس

12:01 م الثلاثاء 18 مايو 2021
حماس ترفض مقترحا قدمته قطر لاتفاق تهدئة مع إسرائيل لعدم تطرقه للقدس

غزة

غزة- بي بي سي:

قال مصدر مقرب من حركة حماس لـ"بي بي سي" إن الحركة التي تسيطر على قطاع غزة رفضت مقترحاً تقدم به وزير الخارجية القطري وبالتعاون مع الطرف المصري يفضي إلى التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل، وذلك إثر رفض إسرائيل إدراج موضوع القدس فيه وبسبب مطالبة الحركة بوقف النار أولاً.

وأكد المصدر ايضا أن الولايات المتحدة تتصل بقطر بغية الضغط على حماس لوقف النار، لكن حماس أكدت للجانب القطري أنه لا تهدئة إلا بشروطها، وهي وقف الاعتداءات في القدس المحتلة والشيخ جراح ثم التهدئة، على حد قول المصدر.

وتتبادل إسرائيل وفصائل غزة الغارات منذ أكثر من أسبوع ما تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص في القطاع بينهم عدد من الأطفال و10 أشخاص في إسرائيل.

هذا المحتوى من

BBC
غزة إسرائيل القدس حركة حماس

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