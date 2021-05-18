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تعطل خطوط الكهرباء المغذية لغزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي

11:58 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
تعطل خطوط الكهرباء المغذية لغزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي

القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

غزة - أ ش أ

أعلنت شركة الكهرباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تعطل مجموعة من خطوط الكهرباء الناقلة، بفعل عمليات القصف التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ضد قطاع غزة؛ ما تسبب في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، في حين تمت إعادة بعضها للخدمة وجار العمل حاليا لإصلاح المتبقي منها.

وقالت شركة الكهرباء - في بيان أذاعته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"- إن القصف أحدث أضرارا بالغة طالت محول الكهرباء المغذي لآبار الصفا المركزية التي تمد مناطق واسعة من مدينة غزة بالمياه، كما جرى تدمير المحول والعامود وجميع المكونات، مضيفة أنها تمكنت أمس من إنجاز عدد كبير من عمليات الإصلاح للشبكات في مختلف المحافظات وأعادت ربط المناطق بالتيار الكهربائي مجددا.

فيما وصل عدد ساعات التيار الكهربائي من (3-4) ساعات، مقابل أكثر من 16 ساعة فصل بسبب تعطل خطوط رئيسية ناقلة، وتدني نسبة الكهرباء المستلمة من محطة التوليد، حيث تعمل الشركة حاليا على تحسين نسبة وصل التيار عبر عديد من الإجراءات وتعمل الشركة على إعادة تأهيل الشبكات وربط المناطق وتحسين ساعات وصل التيار وامداده للمناطق.

هذا المحتوى من

القصف الإسرائيلي خطوط الكهرباء شركة الكهرباء الفلسطينية الطيران الحربي الإسرائيلي

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