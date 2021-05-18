الهند: 96 شخصًا في عداد المفقودين بعد غرق زورق جراء إعصار "تاوكتاوي"

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نيودلهي- (د ب أ):

صار 96 شخصا في عداد المفقودين بالهند، الثلاثاء، بعد غرق زورق تستأجره شركة نفط حكومية قبالة ساحل مومباي خلال إعصار تاوكتاي.

وتمكنت البحرية الهندية من إنقاذ 177 شخصا من إجمالي 273 كانوا على متن الزورق الذي جرفته الأمواج وغرق بالقرب من بومباي هاي، وهو حقل نفط بحري تديره شركة النفط والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم البحرية، فيفيك مادهوال، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من المرجح أن تكون المياه قد جرفت العديد من الأفراد الذين يرتدون سترات النجاة. البحر هائج والرياح قوية والأمواج عالية، وستستمر عمليات الإنقاذ في هذه الظروف الصعبة للغاية على مدار اليوم".

وشاركت سفينتان ومروحيتان في عمليات الإنقاذ.

وأضاف المتحدث أن زورقا آخر يحمل طاقما من 137 فردا، كان أرسل أيضا إشارة استغاثة، قد جنح في منطقة ماهيم بالقرب من مومباي، وتم إرسال خفر السواحل لمساعدته.