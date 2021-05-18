إضراب عام في المناطق الفلسطينية احتجاجا على "العدوان الإسرائيلي"

رام الله-(د ب أ):

عم إضراب شامل اليوم الثلاثاء المناطق الفلسطينية والعربية احتجاجا "على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، والمؤسسات الخاصة والعامة. وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وكذلك المصارف ووسائل النقل العام.

وكانت قيادة القوى الوطنية والإسلامية قد دعت إلى إضراب شامل اليوم في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب "تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة مدينة القدس"، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم الخدمات.

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلي أن تشهد العديد من البلدات العربية وقفات احتجاجية اليوم