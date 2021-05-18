Masrawy logo white

إضراب عام في المناطق الفلسطينية احتجاجا على "العدوان الإسرائيلي"

08:40 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
إضراب عام في المناطق الفلسطينية احتجاجا على "العدوان الإسرائيلي"

قصف الاحتلال الإسرائيلي

رام الله-(د ب أ):

عم إضراب شامل اليوم الثلاثاء المناطق الفلسطينية والعربية احتجاجا "على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، والمؤسسات الخاصة والعامة. وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وكذلك المصارف ووسائل النقل العام.

وكانت قيادة القوى الوطنية والإسلامية قد دعت إلى إضراب شامل اليوم في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب "تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة مدينة القدس"، باستثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم الخدمات.

وتوقعت هيئة البث الإسرائيلي أن تشهد العديد من البلدات العربية وقفات احتجاجية اليوم

الاحتلال الإسرائيلي رام الله فلسطين إضراب عام

الخبر التالى:

الصين: تسجيل 4 إصابات بعدوى محلية و18 إصابة وافدة من الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

الإصابات الجديدة

61

الوفيات الجديدة

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لتسجيل شقتك.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الشهر العقاري المقترحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا