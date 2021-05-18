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تايلاند: 2473 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 5ر113 ألف حالة

07:54 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
تايلاند: 2473 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 5ر113 ألف حالة

فيروس كورونا في تايلاند

بانكوك-(أ ش أ):

أعلنت تايلاند اليوم الثلاثاء تسجيل 2473 حالة إصابة جديدة و35 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة السابقة.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن مركز إدارة أزمة كورونا قوله أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و555 إصابة بكوفيد-19، و649 حالة وفاة ناجمة عنه.

وتضمنت الحالات الجديدة، 680 حالة مصابة بكورونا في السجون و1793 حالة من المجتمع المدني.

وتجاوز العدد الاجمالي للمتعافين من المرض عتبة ال65 ألف حالة، بينما يخضع 35 ألفا و55 حالة للرعاية الطبية في المستشفيات.​

هذا المحتوى من

بانكوك فيروس كورونا تايلاند منظمة الصحة العالمية

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