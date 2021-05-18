Masrawy logo white

وسط نقص أدوية الحقن القاتلة.. ولاية أمريكية تُدخل الرمي بالرصاص ضمن أساليب الإعدام

04:59 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
وسط نقص أدوية الحقن القاتلة.. ولاية أمريكية تُدخل الرمي بالرصاص ضمن أساليب الإعدام

الرمي بالرصاص

واشنطن-(د ب أ):

أدخلت ولاية ساوث كارولينا الرمي بالرصاص ضمن أساليب الإعدام في الولاية الأمريكية وسط نقص في أدوية الحقن القاتلة.

وقال الحاكم الجمهورى هنرى ماكماستر أمس الإثنين: "في عطلة نهاية الأسبوع وقعت تشريعا ليصبح قانونا يسمح للولاية بتنفيذ حكم بالإعدام" .

وكان مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد قد صوتا الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي سيطلب من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أن يختاروا الموت إما رميا بالرصاص أو الكرسي الكهربائي إذا لم تكن أدوية الحقن متوفرة.

يشار إلى أن ولاية ساوث كارولينا لم تعدم أي سجين منذ عقد، بعد أن اضطرت إلى تأجيل تنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام بسبب نقص أدوية الحقن القاتلة في جميع أنحاء البلاد.

وفي فبراير، أصبحت ولاية فرجينيا أول ولاية في جنوب الولايات المتحدة توقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وتتراجع عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغير الرأي العام، فضلا عن الصعوبات المتزايدة في الحصول على المواد اللازمة للحقن القاتلة.

الرمي بالرصاص واشنطن أدوية الحقن القاتلة أمريكا

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء بالنظام العسكري في ميانمار

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

الإصابات الجديدة

61

الوفيات الجديدة

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول انخفاض منذ أسابيع.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا