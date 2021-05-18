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زوارق الاحتلال الإسرائيلي تُطلق عدة قذائف تجاه شاطئ مدينة غزة

04:15 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
زوارق الاحتلال الإسرائيلي تُطلق عدة قذائف تجاه شاطئ مدينة غزة

غارات عنيفة استهدفت غرب مدينة غزة

وكالات:

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء عدة قذائف تجاه شاطئ مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال أراض زراعية شرقي "حي التفاح" شرقي غزة وفق وكالة "صفا" الفلسطينية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء غارات عنيفة استهدفت غرب مدينة غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

واستهدف طيران الاحتلال أرضًا زراعية في محيط مسجد ذو النورين في منطقة الفخاري شرق خان يونس في قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية ما وصفه جيش الاحتلال بأنه "هدفًا" في محيط ساحة الكتيبة غرب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت مساء الاثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 212 شهيدًا بينهم أطفالاً ونساءا، منذ بدء التصعيد الأخير الذي يعتبر الأكبر منذ 2014.

الاحتلال الإسرائيلي غزة شاطئ مدينة غزة حي التفاح فلسطين

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