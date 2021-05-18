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الأمن العراقي يعتقل مسؤول تجهيز أوكار داعش في جزيرة الحضر بنينوى

02:36 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
الأمن العراقي يعتقل مسؤول تجهيز أوكار داعش في جزيرة الحضر بنينوى

الأمن العراقي

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال مسؤول تجهيز أوكار تنظيم داعش الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء إمس الإثنين، عن الإعلام الأمني العراقي في بيان قوله إنه: "بعملية نوعية خاصة، تمت عملية الإنزال الجوي ومحاصرة الإرهابي والقبض عليه، وضبط المركبة التي كانت تحمل مواد الدعم للأوكار الإرهابية".​

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Asha
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