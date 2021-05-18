نيويورك تعتزم رفع أوامر ارتداء الكمامات من بعد غد الأربعاء

نيويورك -(د ب أ):

قررت ولاية نيويورك الأمريكية رفع أوامر ارتداء الكمامات اعتبارا من بعد غد الأربعاء للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل مع اقتراب الولاية من تطعيم 50 % من سكانها وتراجع حالات الإصابة ودخول المستشفيات.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو في إفادة أمس الإثنين "كل الأسهم موجهة في الاتجاه الصحيح ، لذا لنعود إلى الحياة.. نحن بحاجة إلى استعادة الحماسة والإثارة مرة أخرى."

ووصف كومو تخفيف أوامر ارتداء الكمامات بأنه "تعديل جذري للقواعد والمبادئ التوجيهية" وقال إن الولاية استغرقت يومين لتحليل التوجيه ومواءمته مع التوجيه الخاص بها. وسيتعين ارتداء الكمامات في المدارس والمواصلات العامة والمرافق الإصلاحية وأماكن الرعاية الصحية.

ويأتي تغيير سياسة الكمامات في نيويورك في الوقت الذي ترفع فيه الولاية قيودها يوم الأربعاء. وتأتي نيويورك بعد ولاية ماريلاند وفيرجينيا والعديد من الولايات والشركات الأخرى التي غيرت متطلبات الكمامات بعد أن أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ككل إرشادات جديدة الأسبوع الماضي.

وقالت ولاية نيوجيرسي المجاورة إنها ستبقي على أوامر ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

​