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الولايات المتحدة تعتزم تصدير 20 مليون جرعة أخرى من لقاحات "كوفيد-19" عالميا

02:31 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
الولايات المتحدة تعتزم تصدير 20 مليون جرعة أخرى من لقاحات "كوفيد-19" عالميا

البيت الأبيض

واشنطن -(د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أمس الإثنين أن الولايات المتحدة ستصدر 20 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 المصرح بها إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو، بالإضافة إلى 60 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الذي تعهدت الإدارة بالفعل بإرساله إلى كندا والمكسيك.

وسترسل الإدارة لقاحات تنتجها شركات موديرنا وفايزر وجونسون اند جونسون الى الخارج. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطا لتقاسم إمداداتها من اللقاحات مع بقية العالم للمساعدة في الاستجابة العالمية للجائحة ومع انخفاض الطلب على اللقاحات في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن حالات "كوفيد-19 " انخفضت في جميع الولايات الخمسين، وبحلول الثلاثاء، سيكون 60% من البالغين الأمريكيين الذين تزيد سنهم عن 18 عاما قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقال بايدن من البيت الأبيض: "نعلم أن أمريكا لن تكون آمنة تماما حتى تتم السيطرة على الوباء المستعر عالميا"، مشيرا إلى انتشار سلالات الفيروسات في الخارج.

وأشار إلى أن التبرع باللقاحات سيكون أكثر بخمسة أضعاف ما أسهمت به أي دولة أخرى.

البيت الأبيض واشنطن فيروس كورونا لقاح كورونا

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