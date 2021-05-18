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"يونيفيل": دوريات مكثفة في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ نحو الاحتلال الإسرائيلي

12:47 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
"يونيفيل": دوريات مكثفة في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ نحو الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلنت قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، مساء الاثنين أنها تنسق مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخي على حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت "العربية".

‏وأشارت قواو "يونيفيل" إلى أنها تكثف دورياتها لمنع وقوع حوادث أخرى في جنوب لبنان، مؤكدة أن الوضع هادئ حاليًا في جنوب لبنان.

يشار إلى أن عددًا من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان على الحدود الإسرائيلية في حادث هو الثاني من نوعه خلال الأيام الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فتح نيران مدفعيته مساء الاثنين باتجاه جنوب لبنان بعد محاولة إطلاق ستة صواريخ على شمال إسرائيل.

وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

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