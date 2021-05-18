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السعودية ترحب بالنتائج المثمرة لمؤتمر باريس لدعم السودان

12:05 ص الثلاثاء 18 مايو 2021
السعودية ترحب بالنتائج المثمرة لمؤتمر باريس لدعم السودان

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

السعودية - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان، وكل ما فيه من مصلحة، لتنمية وازدهار السودان وشعبه الشقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أكدت وقوفها التام مع الحكومة الانتقالية لاستعادة مكانة السودان الطبيعية في المجتمع الدولي، وذلك إيماناً منها بأهمية تفعيل دور السودان الإقليمي والدولي، كما جددت المملكة دعمها لكل الجهود الرامية لحفظ أمن واستقرار السودان ورفاه شعبه الشقيق، الذي تجمعه مع المملكة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة.

وأعلنت المملكة قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

وثمنت المملكة السعودية دور الجمهورية الفرنسية الصديقة على جهودها في تنظيم مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان، من أجل تعزيز التنمية وجذب استثمارات جديدة لجمهورية السودان الشقيقة.

وأشادت المملكة بكافة الجهود الإقليمية والدولية وعلى رأسها جهود الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة أصدقاء السودان ودول الرباعية التي تدفع إلى تعافي اقتصاده ونماء شعبه وعودته إلى مكانه الطبيعي وتوفير فرص جذب الاستثمار وانسياب التحويلات المالية وهيكلة ديونه انطلاقاً من إيمان المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

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وزارة الخارجية السعودية السعودية مؤتمر باريس لدعم السودان السودان

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