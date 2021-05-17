البيت الأبيض: بايدن يؤكد لنتنياهو انخراط بلاده ومصر وشركاء آخرين في مباحثات للتهدئة

وكالات

‏أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة التأكد من حماية المدنيين وشجعه على إعادة الهدوء إلى القدس، حسبما ذكرت "العربية".

وذكر البيت الأبيض، أن محادثة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، أكد خلالها الأول على حق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها، وأدان استمرار قصف فصائل المقاومة للأراضي المحتلة.

‏كما أكد بايدن دعمه لوقف إطلاق النار وبحث انخراط واشنطن مع شركائها في جهودها لتحقيق ذلك، انخراط بلاده مع ‎مصر وشركاء آخرين لتحقيق ذلك.

‏وذكر البيت الأبيض، أن بايدن عبر لنتنياهو عن قلقه على سلامة الصحفيين وأكد على الحاجة لضمان أمنهم، معربًا عن قلقه من العنف في داخل دولة الاحتلال بين العرب واليهود.