Masrawy logo white

البيت الأبيض: بايدن يؤكد لنتنياهو انخراط بلاده ومصر وشركاء آخرين في مباحثات للتهدئة

11:39 م الإثنين 17 مايو 2021
البيت الأبيض: بايدن يؤكد لنتنياهو انخراط بلاده ومصر وشركاء آخرين في مباحثات للتهدئة

البيت الأبيض

وكالات

‏أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة التأكد من حماية المدنيين وشجعه على إعادة الهدوء إلى القدس، حسبما ذكرت "العربية".

وذكر البيت الأبيض، أن محادثة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، أكد خلالها الأول على حق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها، وأدان استمرار قصف فصائل المقاومة للأراضي المحتلة.

‏كما أكد بايدن دعمه لوقف إطلاق النار وبحث انخراط واشنطن مع شركائها في جهودها لتحقيق ذلك، انخراط بلاده مع ‎مصر وشركاء آخرين لتحقيق ذلك.

‏وذكر البيت الأبيض، أن بايدن عبر لنتنياهو عن قلقه على سلامة الصحفيين وأكد على الحاجة لضمان أمنهم، معربًا عن قلقه من العنف في داخل دولة الاحتلال بين العرب واليهود.

البيت الأبيض جو بايدن بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

وزير الخارجية المغربي: نرفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

كورونا.. لحظة بلحظة

1201

الإصابات الجديدة

58

الوفيات الجديدة

245721

إجمالي الإصابات

14327

إجمالي الوفيات

181478

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا